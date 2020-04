Vodafone: 3 offerte per gli ex utenti, tornano le Special Minuti

Una delle aziende più influenti al mondo sul piano della telefonia sia mobile che fissa è sicuramente Vodafone. Questa realtà da diverso tempo infatti non fa altro che dominare in vari paesi d’Europa, continente nel quale è considerata la migliore in assoluto. Infatti la sua rete 4G risulta la più estesa, e proprio per questo gli utenti riescono a guadagnarne in qualità.

Da qualche tempo però Vodafone sta perdendo utenti, anche se in maniera non preoccupante. A contribuire in questa di crescita inaspettata ci ha pensato Iliad, nuova azienda che da diverso tempo sta riuscendo a far fronte a diversi concorrenti. Per questo motivo proprio Vodafone adesso vuole riprendersi la clientela: ecco pertanto le migliori Special Minuti.

Vodafone dà una lezione alla concorrenza riprendendosi gli utenti a colpi di promozioni storiche, ecco prezzi e contenuti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB