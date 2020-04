Questa volta Unieuro ha deciso di sbaragliare la concorrenza regalando un buono da 50 euro ai clienti che intendono fare acquisti online. Un’offerta strepitosa che ha il duplice scopo di impennare le vendite via web, peraltro le uniche al momento possibili, oltre che consolidare la propria clientela. Un regalo che non va assolutamente confuso con i buoni truffa di cui spesso si legge e che celano le azioni criminali di hacker pronti a rubare i nostri dati sensibili.

Questa volta è tutto vero e se si ha la necessità di acquistare elettrodomestici utili in casa è arrivato il momento di approfittarne. Basterà possedere già un account presso il sito Unieuro per poter diventare i fortunati possessori del buono in questione. Non saranno considerati nell’offerta i profili appena creati proprio per sfruttare la promozione.

Come ricevere il buono da 50 euro di Unieuro?

La distribuzione del buono da 50 euro sarà effettuata attraverso una selezione degli utenti direttamente dal sito web di Unieuro. I selezionati saranno scelti tra coloro che possiedono un account ed a cui verrà chiesto l’aggiornamento dei propri dati. In tal caso si risulta essere tra i fortunati vincitori del buono che riceveranno via sms o email il codice promozionale relativo al buono da 50 euro.

Il coupon è utilizzabile a fronte di un acquisto che non sia inferiore ai 300 euro e verrà considerato valido entro il 23 maggio 2020. Anche se destinata ai “vecchi” clienti Unieuro, bisogna ammettere che si tratta di un’offerta davvero appetibile soprattutto in un momento in cui l’emergenza ci costringe tutti i giorni a farci i conti in tasca.