Il gestore telefonico Tim mette a disposizione per i suoi utenti una piattaforma di streaming online colma di contenuti multimediali tra film, documentari e serie televisive, Tim Vision.

Una piattaforma che come tutte le altre richiede un abbonamento mensile e offre diversi contenuti in qualità HD e senza pubblicità. Un servizio da sfruttare per chi in questa quarantena ha voglia di allontanare i pensieri per qualche ora guardando una bella serie televisiva sul proprio divano.

Serie televisive da guardare assolutamente su Tim Vision: ecco quali sono

Una delle serie televisive da guardare è sicuramente Vikings, una fiction storia ambientata nel IX secolo tra le isole britanniche e la Scandinavia. Una serie televisiva perfetta per chi ama le guerre e i saccheggiamenti visto che si concentra su un personaggio di nome Ragnar, un giovane vichingo che durante l’Estate saccheggia le altre cittadine insieme ai suoi compaesani.

Attualmente sono disponibili sei stagioni per un totale di ottantanove episodi.

Un’altra serie televisiva disponibile sulla piattaforma è Diario di una Nerd superstar molto simpatica e soprattutto adolescenziale visto che narra le vicende di una liceale di nome Jenna che vorrebbe integrarsi nell’ambiente scolastico.

Ad oggi sono disponibili cinque stagioni per un totale di ottantanove episodi.

Infine è assolutamente impossibile da non guardare Killing Eve, soprattutto per coloro che amano il genere thriller. La trama si concentra su due donne, Eve e Villanelle, che si danno la caccia a vicenda perché la prima è un’addetta alla sicurezza per l’MI5 e la seconda una killer.

Una trama incredibile dai mille colpi di scena e mai scontata. Oggi sono disponibili due stagioni per un totale di sedici episodi.