Durante il corso di questa primavera, in casa TIM già sono state lanciate numerose iniziative per chi è già cliente. Il provider di telefonia, oltre ad essere sempre impegnato nel campo delle ricaricabili, garantisce anche vantaggi nel settore dell’intrattenimento. Attraverso il portale TIMparty molti clienti possono riscattare alcuni omaggi davvero vantaggiosi.

TIM, ecco 20 euro di bonus da utilizzare sul portale CHILI

Già da tempo TIM si è impegnata in prima linea nel mondo dell’intrattenimento televisivo. In questi giorni, ad esempio, è molto popolare l’offerta legata alla piattaforma Disney+. Grazie ad una partnership strategica con Disney, il provider ha messo a disposizione un abbonamento con costi vantaggiosi alla piattaforma streaming per tutti coloro che risultano iscritti a TIMvision.

In aggiunta al portale TIMvision o a Disney+, per i clienti di TIM vi è un ulteriore vantaggio. Ogni abbonato, infatti, ora può chiedere un codice sconto dal valore di 20 euro da utilizzare sul CHILI. Effettuando il login sulla propria pagina personale di TIMparty, sarà possibile chiedere questo regalo da sfruttare su CHILI per la visione di serie tv e tanti film in pay per view.

Gli utenti, attraverso le pagine di CHILI potranno scegliere un’ampia selezione di contenuti italiani e stranieri in un catalogo che contempla ben 900 titoli.

La promozione di TIM sarà valida sino alla fine del mese di Aprile. Ricordiamo che ogni client può richiedere soltanto un codice coupon e che a disposizione degli abbonati ci sono 60 giorni di tempo per utilizzare il buono sconto di 20 euro.