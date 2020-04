Stranger Things non annuncia delle buone notizie, tutt’altro. Purtroppo il Coronavirus, l’emergenza sanitaria causata e le direttive imposte dal Governo hanno destabilizzato anche il mondo cinematografico portando numerose produzioni a fermarsi temporaneamente.

Tra le tante anche Stranger Things ha deciso di bloccare momentaneamente le riprese della quarta stagione per mettere a sicuro l’equipe e tutto il cast. Questa saggia decisione, però, potrebbe far slittare la data di lancio.

Stranger Things 4: ecco le ultime anticipazioni sulle prossime puntate

In questa quarta stagione di Stranger Things la trama potrebbe concentrarsi in una città differente da Hawkins, secondo le voci di corridoio, nella nuova città in cui Joyce e la sua famiglia ha deciso di trasferirsi in seguito alla scomparsa di Hopper. A tal proposito, per Hopper la fine non è ancora arrivata perché secondo le comunicazioni ufficiali rilasciate dai Duffer Brothers, sviluppatori della serie, il personaggio si trova nel Sottosopra e aspetta per essere salvato da qualcuno.

Secondo le dichiarazioni rilasciate, la stagione sarà molto più terrificante delle precedenti e sarà colma di colpi di scena. Purtroppo, però, i fan non vedranno le puntate molto presto a causa di questa giusta sospensione temporanea.

La quarta stagione sarebbe dovuta sbarcare sulla piattaforma di streaming online Netflix nei primi mesi dell’anno successivo, ma se l’emergenza sanitaria non si sblocca la data d’uscita potrebbe slittare di alcuni mesi. Anche David Harbour, attore che interpreta il personaggio di Hopper, conferma la notizia dichiarando: “La quarta stagione sarebbe dovuta sbarcare su Netflix all’inizio dell’anno prossimo credo, ma anche se non ho alcun autorità in proposito probabilmente verrà rimandata.”