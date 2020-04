Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Sony starebbe lavorando ad un nuovo progetto inerente al mondo del gaming, abbastanza bizzarro quanto innovativo, infatti stiamo parlando del primo robot da compagnia da mettere in salotto accanto ad ogni giocatore.

Provando a fare varie ipotesi, il robot potrebbe assumere il ruolo di una possibile espansione da accostare a PS5.

Le funzioni del nostro nuovo amico

All’interno del brevetto sono presenti quelle che andranno ad essere le funzioni del futuro robotino di casa Sony, il quale avrà dei sensori per monitorare il nostro gameplay, reagire alle nostre emozioni e inoltre ci stimolerà a provare anche altri videogiochi.

Questa idea di Sony ha un fondamento molto intelligente, poichè normalmente avere un paio di occhi che ci osserva mentre giochiamo, ci spinge a dare sempre il massimo, cosa che dunque ci porterà a fare il robot.

Il piccolo automa inoltre sarà in grado di simulare molte emozioni e riconoscerne altrettante, simulando uno stato di empatia con il suo proprietario, tutto reso possibile dalle unità di definizione di sentimenti, progettate appositamente da Sony per rendere il robot un amico migliore per così dire.

C’è da dire che un’idea di questo tipo non è nuova nel suo genere, proprio la stessa Sony in passato aveva lavorato ad un progetto simile sotto forma di un cagnolino da compagnia, nessuno avrebbe mai pensato che l’azienda giapponese avesse in mente di riproporre l’idea, con le ovvie innovazioni di questo momento.

E voi cosa ne pensate ? Vi piacerebbe vedere realizzato questo bizzarro brevetto ?