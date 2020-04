Sky sta mostrando grande empatia verso tutti i suoi abbonati, in questo delicato momento in cui è ancora chiara l’emergenza del Coronavirus. Nonostante gli eventi calcistici e sportivi siano ancora in pausa, la piattaforma satellitare ha messo a disposizione dei clienti una programmazione basata su serie tv e cinema ed ha inoltre offerto a numero utenti importanti iniziative di solidarietà digitale.

Sky, è pronta la trasformazione in un operatore di telefonia

Al netto di quella che è l’attuale emergenza, Sky non cambia inoltre i piani per il suo futuro prossimo. La piattaforma satellitare ha già programmato il suo approdo nel mondo della telefonia. Anche grazie a partnership mirate con Fastweb e con OpenFiber, Sky diventerà un operatore telefonico ed offrirà ai suoi abbonati delle promozioni per la Fibra Ottica.

Anche nel nostro paese andrà quindi in scena il modello che già ha avuto un ampio successo nel Regno Unito. In aggiunta alla sottoscrizione di un abbonamento satellitare i clienti potranno aggiungere anche un profilo per la Fibra Ottica. In questo modo, inoltre, sarà possibile accedere a tutti i canali criptati senza l’utilizzo di una parabola, sfruttando la connessione internet.

Come molti utenti si attendevano, inoltre, la presenza di offerte per la telefonia fissa da parte di Sky garantisce anche dei benefit sotto l’aspetto economico. Qualora dovesse essere confermato totalmente il listino già disponibile nel Regno Unito, con il binomio tv satellitare e Fibra Ottica ai clienti sarà garantito uno sconto del 15% rispetto ad una doppia sottoscrizione. L’arrivo di Sky come provider è previsto entro la prossima estate.