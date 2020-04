Diverse trasmissioni televisive molto famose come Striscia la Notizia e Le Iene si sono occupate del caso di attivazione sim telefoniche a utenti che non hanno mai richiesto qualcosa del genere. Il nome dell’azienda telefonica non è stata rivelata durante il servizio, ma secondo Mondomobileweb.it si tratterebbe di LycaMobile. Eccovi svelati i dettagli nel paragrafo qui di seguito.

Sim telefoniche intestate a utenti ignari di tutto: ecco cosa succede

Secondo quanto comunicato, diversi truffatori hanno deciso di intestare SIM telefoniche a consumatori ignari di tutto. Dopo innumerevoli segnalazioni ricevute, LycaMobile ha comunicato che la colpa non è dell’operatore, ma di alcuni operatori telefonici sleali in cerca di profitto.

Difatti, l’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di Vodafone ha deciso di modificare la sua normativa inserendo un limite massimo di quattro schede telefoniche per ogni codice fiscale. Inoltre, i clienti e gli ex clienti dell’operatore possono richiedere in qualsiasi momento quante SIM sono intestate al proprio nome contattando il Servizio Clienti tramite il numero gratuito 40322 da sim targate LycaMobile oppure il numero 0645212322 da un’altra linea. Fortunatamente c’è anche un’altra alternativa, quella della posta elettronica perché è possibile inviare una mail a cs@lycamobile.it.

Il consumatore può affidarsi al Garante della privacy comunicando una violazioni della disciplina in materia della protezione dei dati personali nel momento in cui l’operatore telefonico virtuale non invia il materiale richiesto dall’utente. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento il disconoscimento della SIM per i numeri sconosciuti al consumatore segnalando, inoltre, l’accaduto al Garante per la privacy.