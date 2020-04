La serie più curiosa e amata degli ultimi anni tornerà ufficialmente con una terza stagione. Dopo essere rimasti affascinati e divertiti dalle vicende adolescenziali di Otis Milburn nella prima e nella seconda scoppiettante stagione, ora abbiamo l’ufficialità sull’arrivo del terzo capitolo dello show.

Non che ci fossero molte alternative. Dopo aver superato i 40 milioni di streaming nel primo mese dopo l’uscita della prima stagione, e aver riconfermato grandi numeri anche nella successiva, Netflix si è ritrovata felicemente “costretta” a riconfermarla anche per una terza volta, preservandola dall’oblio e dall’eliminazione dai palinsesti.

Sappiamo infatti quanto Netflix abbia a cuore il continuo aggiornamento dell’offerta in termini di contenuti, e quanto spesso non si faccia scrupoli a tagliare fuori dalla programmazione – e naturalmente dagli investimenti – serie meno amate o che hanno perso seguito nel corso degli anni. Perciò è sempre una grande notizia quando uno show ottiene l’approvazione per poter continuare.

Sex Education, terza stagione: le ultime news e la possibile data d’uscita

Sul terzo capitolo sappiamo che il cast così come si presenta dovrebbe essere completamente riconfermato. Senza dubbio Asa Butterfield tornerà a rivestire naturalmente i panni di Otis Milburn, senza cui la serie non potrebbe proseguire. Così come anche Gillian Anderson impersonerà ancora Jean.

Per quanto riguarda la data d’uscita, è ancora presto per annunciarne una definitiva e precisa. D’altra parte, conoscendo l’abitudine di Netflix a distanziare le stagioni di un anno l’una dall’altra, e sapendo che la serie ha ottenuto il via libera ufficiale dopo circa un mese dall’uscita della seconda stagione, si potrebbe ipotizzare un ritorno sul piccolo schermo a gennaio 2021. Coronavirus permettendo.