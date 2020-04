I ladri del web hanno in serbo un’enorme quantità di inventiva e svariate tecniche truffaldine usate per rubare al prossimo le credenziali e il conto.

Stavolta, dato l’arrivo dei filtri SPAM che permettono di respingere le mail con nessun tipo di difficoltà, ecco che i truffatori attaccano con una nuova strategia chiamata Smishing. Attraverso questa, è possibile inviare il messaggio frutto dell’imbroglio dei malfattori tramite i comuni SMS. Ma cosa ci permette di individuare la frode?

Poste Italiane: come riconoscere l’SMS truffaldino e come evitarlo nel caso lo si incontrasse

Il trucco è semplice, in quanto la struttura del messaggio è molto simile alle precedenti. Innanzitutto il mittente, in questo caso, è Poste Italiane. Per quanto riguarda il corpo del testo, verrà accennato un ipotetico furto di dati sensibili che sarà l’esca che farà “abboccare” la vittima. Essa accetterà di entrare nel link consigliato (al di sotto) dai truffatori, per far sì che il problema venga risolto.

In questo modo, sarete strategicamente proiettati verso la fine della frode che avrà come gravi conseguenze il furto delle vostre credenziali. Purtroppo tutti possiamo subire il raggiro appena descritto, pertanto è bene essere preparati a respingerlo. Come fare? Sarà fondamentale segnalare la ricezione del messaggio all’azienda (così da diffondere la notizia a tutti), per poi eliminarlo definitivamente.

Per finire, noi di Tecnoandroid ci sentiamo di dirvi (ma non ce n’è nemmeno il bisogno), di non fidarvi mai di email ed SMS che vi sembrano diversi dal solito. Nel caso in cui aveste bisogno di una certezza collegatevi al sito direttamente dalla barra degli indirizzi e non premendo sui link interni dei messaggi ricevuti.