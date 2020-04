Ricevere delle telefonate da parte di alcuni numeri stranieri sta diventando sempre più usuale: in Italia sono molte le persone a star lamentando questo fastidio, ma soprattutto a non capire come mai nel momento della risposta sono due le circostanze che si ripetono: nessuno parla o qualcuno riattacca. Purtroppo ci duole informarvi che anche questa volta la motivazione è più facile che mai: si tratta di alcune truffe definite anche “Ping Call“.

Riconoscibili grazie dalla dicitura “numero straniero” sotto al display che avvisa della telefonata, questi soprusi nascondono una verità ancora più grave dietro agli insistenti squilli ossia il trafugamento del credito telefonico altrui.

Ping Call: attenzione nel rispondere o richiamare numeri sconosciuti

Provenienti soprattutto da Inghilterra e Tunisia, le numerazioni attraverso cui vengono effettuate queste Ping Call sono gestiti da bot; sono proprio quest’ultimi che in automatico inviano decine di squilli a milioni di utenti con un unico obiettivo: quello di farsi richiamare. Nel caso in cui quest’ultimo passaggio dovesse accadere realmente una sola cosa accadrebbe: il proprio credito telefonico verrebbe mangiato in un battibaleno.

Al fine di tutelarsi da questa nuova ondata di frodi meschine, dunque, il suggerimento che vi possiamo dare è uno: non rispondere alle telefonate provenienti dall’estero, soprattutto se non vi è ragione alcune per cui dovreste esser contatti da qualcuno al di fuori dei confini nazionali. Per chi volesse, infine, ottenere una protezione maggiore il consiglio è quello di scaricare TrueCaller sul proprio dispositivo: questa app segnala in automatico quali chiamate sono di spam e quali sono sicure.