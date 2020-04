Peaky Blinders è riuscita a conquistare milioni di utenti in tutto il mondo: il fascino dei traffici clandestini e delle corse dei cavalli non era mai stato così in voga prima che la banda di Birmingham affiorasse sul piccolo schermo. Nel corso degli anni le varie produzioni si sono alternate fino ad arrivare ad oggi con una prossima sesta stagione in arrivo.

Sebbene attualmente le riprese sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non bisogna avere paura poichè lo show non è a rischio di eliminazione, anzi, per dirla tutta si posiziona come uno dei primi in tutto il Regno Unito avendo registrato circa 7 milioni di spettatori solo nel corso dell’ultima puntata. Le notizie, in ogni caso, non mancano e tra le ultime vi è anche una rivelazione effettuata da Joe Cole (John Shelby) sul perchè abbia voluto lasciare la serie tv.

Peaky Blinders 6 arriverà presto, ma perchè Joe Cole è voluto andare via?

Uno dei fratelli Shelby non figurerà più nel corso di Peaky Blinders: a causa dei risvolti della trama tutto ciò era già risultato inconfutabile agli occhi degli spettatori, ma oggi, a distanza di due anni (quarta stagione) dall’addio di Joe Cole alla serie, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali sul perchè abbia voluto andare via.

In una recente intervista, infatti, Cole ha affermato che: “In verità ho deciso di lasciare Peaky Blinders perché ho scelto di esplorare nuove strade e nuovi personaggi e nuove storie”, ma precisa allo stesso momento che: “Con Peaky Blinders non sono mai riuscito a farmi notare al di fuori (in originale: never really got out of the gates). In realtà è lo show di Cillian Murphy“.

Sembrano affermazioni dure quelle effettuate eppure non bisogna stupirsi: in fin dei conti il volto che affiora alla nomina dello show è proprio quello di Cillian.