Il nuovo operatore WindTre rivolge alcune sue offerte ai clienti più giovani, permettendo loro di ricevere delle ottime soglie di minuti, SMS e traffico dati a prezzi scontati. I clienti under 30, ad esempio, hanno a disposizione l’offerta WindTre Young Edu, la cui attivazione, in base alla versione richiesta, può avvenire online o presso i punti vendita del gestore.

WindTre: ecco le due versioni dell’offerta Young Edu per i clienti under 30!

I clienti aventi età massima 30 anni hanno la possibilità di acquistare la nuova SIM WindTre e attivare l’offerta WindTre Young Edu, disponibile a soli 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi; a 11,99 euro al mese, a partire dal quarto rinnovo in poi.

La promozione in versione Easy Pay può essere attivata in uno dei numerosi negozi del gestore e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità

In questo caso le spese previste dovranno essere sostenute tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Scegliendo di sostenere le spese tramite credito residuo, invece, la tariffa permetterà di ricevere quantità inferiori di SMS e Giga di traffico dati. Quindi, allo stesso prezzo si avrà la possibilità di usufruire di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati alla massima velocità

Entrambe le offerte includono nel prezzo i servizi importanti, ovvero: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato Gratuito.