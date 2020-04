NFC è acronimo identificativo di una tecnologia che ormai è entrata a far parte della vita di tutti i giorni. Lo si applica nei negozi ed attraverso tutti quei sistemi che offrono la funzione di lettura cardless per i pagamenti. I POS accettano le nostre carte offrendo quindi una comodità senza precedenti nella gestione delle nostre transazioni. Ma c’è un limite.

Nonostante, infatti, banche come Unicredit, Sanpaolo ed altre offrano una notifica per ogni operazione è vero anche che per addebiti entro 25 euro non è necessaria alcuna autorizzazione. Molti, di fatto, sanno che è possibile pagare “al volo” un caffè, una colazione o la propria spesa senza inserire alcun codice nel sistema di lettura del venditore. Fin qui nulla di strano ma sorge un problema di sicurezza esterno dovuto proprio alla semplicità di tale opzione.

Il cosiddetto Hack NFC consente di attivare la modalità lettura veloce dei dati della carta. Cosa che, vista in senso lato, garantirebbe ad un potenziale attacker sconosciuto la possibilità di registrare transazioni successive entro il limite sopra definito. Con prelievi successivi, quindi, potrebbe svuotare il conto in pochi minuti. Tutto ciò è possibile? E, se possibile, come ci si difende?

NFC compromesso: soldi spariscono dal conto nonostante la notifica, come evitarlo

Ormai risulta evidente che, tramite opportuni sistemi wireless di lettura, è possibile registrare dati personali dai chip NFC. Basta un dispositivo posto a breve distanza dalla carta ed è subito fatta. Il malintenzionato, con i nostri dati salvati, può poi clonare la carta oppure prelevare direttamente tramite l’uso di POS Portatili che si trovano liberamente in commercio.

Ne va di conseguenza che è necessaria una attenta opera di prevenzione che si attua con i cosiddetti RFID Blocker. Tali dispositivi altro non sono che dei semplici inibitori del campo elettromagnetico che si genera attorno alla carta. Li possiamo trovare già integrati nei portafogli liberamente in vendita. In alternativa è possibile trovarli online a pochi euro con la medesima forma di una carta di credito. Si devono interporre tra la carta e la parte più esterna del portafogli o del raccoglitore di carte. In questo modo abbiamo il segnale bloccato per le frequenze generate dal chip della carta. Non corriamo il rischio di essere derubati.