La quinta stagione di Lucifer arriverà su Netflix nei tempi prestabiliti secondo alcune fonti anche se le riprese termineranno quando la situazione attuale causata dal Coronavirus lo permetterà. Molto probabilmente saranno mandate in onda le puntate della prima parte perché già registrate, mentre la seconda parte sarà mandata in onda in un secondo momento perché all’appello manca una parte dell’episodio finale.

A rivelare qualche dettaglio in più sui personaggi è l’attrice che nella serie televisiva interpreta il personaggio del braccio destro di Lucifero, Mazikeen. Ecco tutte le dichiarazioni annunciate durante un’intervista.

Lucifer 5 sta per sbarcare su Netflix: ecco quali sono le anticipazioni sulle nuove puntate

Lesley Ann-Brandt ha rivelato qualche dettaglio in più sulla trama della quinta stagione di Lucifer soffermandosi maggiormente sul suo personaggio e su quello del suo braccio destro, Lucifero. Sul personaggio di Mazikeen ha dichiarato: “Mazikeen ha il cuore spezzato e proprio per questo motivo in queste puntate è molto più concentrata sul suo lavoro. La vediamo molto insieme a Chloe, perché le loro storie sono una il riflesso dell’altra. Stanno imparando molto confrontandosi come fanno le vere amiche. Eve torna e c’è un po’ di dramma.” Ha dichiarato anche qualcosa sul personaggio di Lucifero: “Loro saranno sempre legati. Ne hanno passate tante e c’è una scena particolare divertente e straziante allo stesso tempo, ma esilarante per i fan che aspirano a vedere Maze e Lucifer come le versioni giovani di loro stessi”.

Infine, Ann-Brandt esprime il suo parere anche per quanto riguarda la decisione di sospendere momentaneamente le riprese: “Bisogna ricordare il fatto che saranno per sempre legati tra loro. Ne hanno passate tante e c’è una scena davvero divertente che è anche straziante, ma esilarante per i fan che aspirano a vedere Maze e Lucifer come le versioni giovanili di loro stessi.”