La nuova stagione de La Casa di Carta ha lasciato tutti senza parole: sia in positivo che in negativo. Davanti all’ormai quarta produzione entrata nel catalogo di Netflix il 3 aprile, le reazioni degli utenti sono state avverse e tra questi vi è chi ha gradito i risvolti presi dalla serie e chi invece ha pensato sarebbe stato meglio non allungare il brodo. In ogni caso, la febbre per produzione originale spagnola è così alta in tutto il mondo da non solo confermare ufficialmente ad una quinta stagione ancora prima dell’uscita della quarta, ma ora anche azzardare concretamente anche per una sesta.

La Casa di Carta: altre due stagioni in arrivo per la banda dei criminali

Sebbene la quinta sia stata confermata in tutto e per tutto, in merito alla sesta stagione bisogna fare una precisazione: questa dipenderà esclusivamente dall’andamento della quinta, quindi non è ancora del tutto un fatto accertato.

Non sono altresì accertate le trame: ovviamente è troppo presto per sapere come la storia si evolverà e, come al solito, anche se non lo fosse Alex Pina rivelerebbe ben poco. In ogni caso vi è un mistero da risolvere, il quale è collegato all’ultimo finale di stagione: che strada prendere Alicia Sierra? La voce di Najwa Nimri, interprete della stessa, intona le note di “Bella Ciao” nei titoli di coda: si unirà anche lei alla banda dopo esser stata sollevata dall’incarico come avvenne Raquel? Bisognerà aspettare il 2021 per conoscere la verità.

