IPTV e multe: c'è anche la reclusione e la consegna degli smartphone

Quando si percorrono strade illegali, si può incappare in guai davvero irreparabili. L’IPTV Risulta una delle soluzioni più utilizzate dagli utenti in generale per quanto riguarda la pay TV. Si tratta infatti di una soluzione alternativa a tutti gli abbonamenti legali disposti dalle varie aziende che si occupano di tale ambito.

In poche parole non si tratta altro che di una nuova declinazione della pirateria, la quale riesce a far risparmiare tanti soldi a coloro che si abbonano. Questi però non sanno che la legge ha aumentato i controlli, e proprio per questo si potrebbe finire in grossi guai.

Per avere tutte le offerte ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare, è gratis.

IPTV: gli utenti bloccati adesso rischiano davvero molto, si va dalla multa fino ad arrivare alla reclusione e alla consegna dello smartphone

Alcuni utenti beccati con l’IPTV in casa o nel proprio esercizio rischiano una grossa multa. Non solo: molti di questi potrebbero anche finire in galera, mentre tutti saranno costretti a consegnare gli smartphone o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per la visione indebita.

Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo, AD della Lega Serie A. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”