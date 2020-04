Ottenere una connessione internet è diventato estremamente facile: al giorno d’oggi gli abbonamenti messi a disposizione dagli operatori mobili sono numerosissimi e alla portata di tutti. Nonostante questa verità indiscutibile e al fatto che il mercato telefonico si sia ampliamento adattato ai bisogni degli utenti, bisogna considerare che ormai avere un abbonamento per poter navigare online non è obbligatorio vista la presenza di una linea WiFi in tutta Italia.

Voluta fortemente dal MiSE, quest’ultima concede a chiunque sia interessato di ottenere un accesso al mondo online attraverso il proprio smartphone: vediamo come funziona.

Internet gratuito: la linea WiFi può essere utilizzata da chiunque sia interessato

Attualmente in fase di espansione, la nuova linea WiFi nazionale sarà garantita in circa 7400 comuni dislocati su tutto il territorio. Grazie all’installazione di alcune postazioni hotspot, dunque, cittadini e turisti potranno ottenere un accesso ad internet gratuito ed illimitato.

Al fine di poter utilizzare questa connessione con il proprio smartphone, però, saranno necessarie due operazioni preventive:

scaricare sul proprio dispositivo Android o iOS l’apposita applicazione; effettuare la registrazione inserendo tutti i dati richiesti, così facendo tutte le volte successive sarà semplicemente necessario effettuare un log in per accedere.

Comunichiamo, infine, ai nostri lettori che per conoscere le postazioni hotspot attualmente disponibili, è possibile fare affidamento alla mappa interattiva aggiornata in tempo reale. Nel caso il vostro comune non fosse presente non vi scoraggiate: a causa dell’emergenza i lavori sono stati rallentati, ma presto riprenderanno a pieno ritmo e raggiungeranno i luoghi designati in partenza.