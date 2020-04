In-Win ha deciso di aggiornare il proprio catalogo di case mid-tower aggiungendo alla lista il suo nuovo In-Win 216, un nome sobrio che fa da carta di identità perfetta per questo case, dal momento che la sobrietà la fa da padrone in questo mid-tower.

Design minimalista

La facciata anteriore si mostra nella sua semplicità in un unico pannello con una feritoia laterale destra molto molto sottile per il passaggio dell’aria, sfruttabile da 3 ventole da 120mm installabili all’anteriore, accompagnata lateralmente sempre a destra da un decoro in alluminio con il nome dell’azienda.

Come gli altri case invece, esso presenta un pannello laterale in vetro temperato trasparente che espone il cuore vivo e pulsante del PC, che si inserisce su una base interna in modo tale da dimezzare il numero di viti necessarie.

Dal punto di vista più puramente tecnico, abbiamo il supporto a schede madri fino al formato E-ATX, con un copri alimentatore per salvaguardare il design oltre a 2 slot per HDD da 3.5 pollici e fino a 5 slot per SSD da 2.5 pollici.

Una piccola peculiarità consiste nel fatto che questo case consente di montare la scheda video anche in verticale, dettaglio che permette di creare combinazioni per la ventilazione davvero interessanti.

Restando in tema ventilazione, per il raffreddamento il case In-Win 216 offre spazio per dissipatori CPU ad aria fino a 166mm di altezza e per dissipatori a liquido con dimensioni 360mmx240mmx120mm.

Questo case per farla breve offre tutto ciò che è necessario ma senza esagerazioni dal punto di vista del design, cosa che lo rende molto gradevole alla vista ma senza fargli dare nell’occhio.