Iliad, quando si avvicina sempre di più il compimento del suo secondo anno di vita in Italia, si conferma come uno dei marchi leader nel campo della telefonia italiana. Anche gli addetti ai lavori più scettici, oramai, si sono arresi al fatto che la compagnia transalpina rappresenta un rivale diretto di operatori più rodati sul mercato come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, le due promozioni che gli utenti possono trovare sul sito web

Il successo di Iliad è assicurato dalla prospettiva di risparmi per gli utenti. Chi sceglie di passare con Iliad, spesso, fa riferimento alla promozione Giga 50. Questa ricaricabile, al semplice costo di 7,99 euro, garantisce agli abbonati minuti e messaggi illimitati con la presenza di 50 Giga internet.

Oltre alla Giga 50, però, i clienti possono anche scegliere due ulteriori offerte promozioni attraverso le pagine del sito ufficiale.

Una di queste promozioni è l’altrettanto famosa ricaricabile Giga 40. Con Giga 40 gli abbonati avranno a loro disposizione telefonate e messaggi senza limiti con la presenza aggiuntiva di 40 Giga per la connessione internet. Inoltre, per chi è solito viaggiare all’estero, ci sono anche 4 Giga per il roaming. Il prezzo di rinnovo si attesta su 6,99 euro.

Per tutti gli utenti che non sono interessati ad avere ampie soglie per la connessione di rete, invece, Iliad propone l’offerta Voce. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutte le utenze nazionali, siano esse numeri fissi o mobili. Ogni trenta giorni è previsto un costo di rinnovo di 4,99 euro. Per entrambe le iniziative, è valido un costi di attivazione pari a 10 euro.