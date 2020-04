CoopVoce: a parlare è la nuova TOP 50 che ruba utenti a Iliad e TIM

Coop ha ideato una soluzione per provare. sbancare anche in un altro mondo: quello della tecnologia. CoopVoce, gestore creato dalla grande azienda che da molto tempo domina il mondo degli alimentari, sta pian piano acquisendo sempre più importanza.

Le sue offerte non erano assolutamente nei canoni degli utenti che volevano cambiare gestore, ma ora la situazione è cambiata. Si parte da lontano, quando CoopVoce non aveva alcun tipo di appeal a causa dei suoi contenuti. Gli utenti infatti parlavano di promozioni scarne di contenuti, le quali poi sono migliorata esponenzialmente grazie ad un cambio di strategia. Dopo aver apportato diversi cambiamenti è venuta fuori la nuova linea ChiamaTutti che ad oggi risulta una delle più desiderate. A dimostrarlo sarebbero i tanti utenti che sono arrivati proprio negli ultimi mesi a far parte della famiglia. Sul sito ufficiale inoltre è disponibile la promo migliore degli ultimi mesi.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Top 50 offre il massimo e per pochi euro mensili

Come CoopVoce tanti altri gestori stanno provando a cambiare strategia, ma non con lo stesso successo. Infatti questa azienda è riuscita a dare uno strappo decisivo con le sue nuove offerte, le quali culminano nella nuova ChiamaTutti Top 50.

Questa soluzione risulta davvero soddisfacente sotto ogni punto di vista, visto che offre contenuti e un prezzo fantastico. Gli utenti possono basarsi su un costo mensile è di soli 10 € per sempre, i quali comprendono tutto. Ci sono infatti minuti senza limiti per le telefonate, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G.