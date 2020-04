Comet non perde colpi e cerca di riprendere la retta via intrapresa nel corso dei mesi appena passati, in questo periodo ha difatti deciso di lanciare tantissime offerte, attivando una speciale campagna promozionale direttamente sul sito ufficiale stesso.

La spedizione è nella maggior parte dei casi gratuita, ma dovrete comunque prestare la massima attenzione alla spesa minima da sostenere, in quanto dovrà superare i 49 euro; in caso contrario verrà richiesto il versamento di una piccola cifra per ricevere la merce a casa. Gli acquisti, indipendentemente da quanto scritto, non potranno essere effettuati nei punti vendita, ma solo sul sito ufficiale.

Comet: tante offerte ed occasioni da non lasciarsi sfuggire

Le occasioni e le offerte messe sul piatto da Comet sono davvero tante, a partire dall’ottimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro oggi in vendita a 269 euro, un prezzo veramente basso, se considerata la qualità generale del prodotto, sia in termini prestazionali che fotografici.

Gli amanti del brand, e desiderosi di acquistare un modello sicuramente più performante, possono avvicinarsi allo Xiaomi Mi Note 10, il dispositivo dotato di una pentacamera posteriore in grado di raggiungere addirittura i 108 megapixel, in vendita al prezzo finale di soli 499 euro.

Naturalmente le offerte de volantino Comet non si esauriscono con i prodotti indicati poco sopra, il consiglio che vi possiamo dare è di sfogliare le pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale dell’azienda, in modo da godere di una visione d’insieme delle ultime proposte fruibili.