In tema di emergenza Coronavirus abbiamo dovuto imparare a indossare per molte ore al giorno la mascherina protettiva (il tipo sceglietelo voi), soprattutto quando si esce di casa e dobbiamo frequentare dei luoghi pubblici. Che sia per motivi di salute, lavoro o reale necessità dobbiamo rassegnarci a indossarla, ma per chi porta come me gli occhiali sorge un piccolo problema.

Infatti le lenti degli occhiali una volta indossata la mascherina si appannano inesorabilmente con il respiro caldo che risale attraverso il dispositivo verso l’alto. Ecco dunque come potremmo ovviare al problema, attraverso l’osservanza di tre facili accorgimenti per evitare che ciò succeda e non vi facciano vedere niente mentre siete in giro o alla guida.

Come Indossare occhiali e mascherina e non appannare le lenti

Sono trucchi che siamo sicuri vi elimineranno la seccatura di dover togliere continuamente gli occhiali per pulirli rischiando il contagio da Coronavirus e, nello specifico sono: