HYPE è una carta che sta rivoluzionando a suo modo i pagamenti digitali, e come servizio non smette mai di associare ai nuovi e vecchi clienti delle promozioni per influenzarne il maggior uso rispetto ad altri metodi di pagamento.

Per esempio troviamo attiva l’operazione a premi chiamata “Invita i tuoi amici”, laddove se invitiamo i nostri contatti a provare HYPE, noi già clienti possiamo accumulare un Buono Regalo Amazon da 50€ ogni 5 punti. In più, ogni 100 attivazioni, avremo a disposizione un altro Buono Regalo Amazon del valore di 250€.

Carta Hype: tutte le fantastiche promozioni attive del periodo

Altra promozione riguarda i vantaggi di HYPE, poiché i nuovi hyper riceveranno in omaggio 10€ se si registrano al Piano Start, 15€ se si registrano al Piano Plus e 25€ in denaro omaggio se si registrano al Piano Premium.

In più, per chi è interessato si può partecipare al concorso a premi ” Vinci un iPhone 11″, con l’unica richiesta di accreditare lo stipendio sulla carta per tentare di vincere l’ultimo top di gamma di Apple. Possono vincere un iPhone 11 Pro tutti i clienti Plus attuali o i nuovi registrati, l’importante è rispettare la condizione dell’accredito del proprio stipendio ovvero rendere HYPE il proprio conto principale.

Fino al 30/04/2020 compreso, quando sono previste promozioni è possibile ottenere un bonus d’ingresso attraverso un codice promozionale da inserire durante la fase di registrazione al servizio. In alternativa si può avere attraverso l’utilizzo di un link di invito ricevuto da parte di un amico, con il quale si completa la registrazione ad HYPE.

Si ricorda che le promozioni non sono cumulabili e il bonus di ingresso sarà riconosciuto sotto forma di credito una tantum accreditato direttamente su HYPE entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui viene eseguita la prima ricarica. Tale credito potrà essere usato per effettuare qualsiasi pagamento tramite la carta.