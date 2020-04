Non è facile alzarsi la mattina e sentirsi dire: “Ecco una nuova bici elettrica Gratis“. Eppure non ci sono indiscrezioni nel nuovo piano di incentivi regionali che sta letteralmente regalando ciò che molti italiani desiderano segretamente da tanto tempo. Perfetta per gli spostamenti su breve distanza, ed in vista dell’estate, una eBike a costo zero è difficile da rifiutare.

Chi potrà accedere alla promozione speciale scoprir che sarà possibile riscattare gratuitamente un bonus che vale fino a 1500 euro. I tempi sono abbastanza lunghi da consentire tutto il processo richiesto per l’accaparramento del bene. Chi non ha necessità di ottenere tale specifico vantaggio può trasferire il denaro racimolato in altre soluzioni destinate all’incentivazione della mobilità eco-sostenibile. Scopriamo insieme modalità e condizioni di accesso alla nuova offerta.

Speciale eBike: una bici elettrica a tua scelta può essere Gratis a 0 euro

Nessuno creder mai al fatto che Stato e Regioni finanzino un progetto nazionale universalmente valido per la riscossione del bene in questione. Tutto è vincolato al processo di rottamazione auto e moto che concede benefit scaglionati secondo tali condizioni:

Auto Euro 3 o classe inferiore: 1500 euro

Moto a 3 tempi (Euro 3) e motorini (Euro 2 oppure Euro 3): 500 euro

I buoni sono anche cumulabili per chi possiede entrambe le categorie di veicoli inquinanti arrivando quindi all’importante cifra di 2000 euro. Questi soldi si possono spendere, come già detto, per riscattare una bicicletta a motore presso i rivenditori autorizzati ed aderenti all’iniziativa. In alternativa lo stesso compenso può essere usato per richiedere abbonamenti a mezzi pubblici di propria scelta. La data finale per l’ammissione agli incentivi è il 31 Dicembre 2021 e vale per gli abitanti di queste Regioni:

Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

In merito alla disponibilità ed all’elenco dei rivenditori partecipanti l’azione regionale consigliamo di consultare il sito del proprio ente amministrativo locale in attesa di ulteriori informazioni più precise.