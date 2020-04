Nei prossimi giorni è in arrivo in Italia una nuova App di contact tracing fornita da Bending Spoons gratuitamente e che avrà il compito di localizzare i positivi al Coronavirus. Si tratta di uno strumento utilissimo soprattutto se applicato nel periodo che anticiperà la tanto attesa Fase 2 e che dovrebbe monitorare i contagi limitandone la diffusione.

L’app, dal nome Immuni, non avrà alcun obbligo di essere scaricata e prevede una tracciabilità assolutamente anonima tanto che non impiegherà alcun sistema di geolocalizzazione. L’importanza di Immuni risiede nel fatto che si potrà liberamente scegliere di segnalare la propria positività al Coronavirus consentendo agli altri utenti di sapere se si è potuti in qualche modo entrare in contatto con gli ammalati.

Come e quando arriverà Immuni?

Non usufruendo di alcun sistema di geolocalizzazione, Immuni sarà utilizzabile con l’impiego del Bluetooth. In pratica, proprio attraverso l’accensione del Bluetooth lo smartphone su cui si è installata l’App potrà inviare un segnale identificativo che sarà captato dagli altri dispositivi utilizzanti Immuni. Segnalando la propria positività sull’App si potrà sapere dunque se si è entrati in contatto con il malato, magari nei giorni precedenti alla manifestazione dei primi sintomi.

Si tratta di uno strumento, dunque, che dovrebbe contenere ulteriormente i contagi e condurre il Paese verso una Fase 2 più sicura scongiurando la paura di un secondo picco di contagio. L’App di tracciamento dei positivi è peraltro molto attesa anche se non si ha idea delle tempistiche certe in cui sarà possibile utilizzarla. Si sa per certo che a breve inizieranno i primi test in alcune regioni del Paese, probabilmente le più colpite, proprio per considerarne l’efficacia e renderla poi scaricabile su Google, Apple o dai siti istituzionali.