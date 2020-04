Al 26 aprile mancano solamente 9 giorni. Dunque per i fan della serie tv After Life, stiamo per parlarvi di tutto ciò che c’è da sapere sulla stagione che andrete a vedere a breve. Ovviamente però, prima di affrontare la seconda parte, è bene rinfrescare la memoria della prima. Giunse innanzitutto l‘8 marzo del 2019 sulla piattaforma Netflix e si tratta di una comedy ideata da Ricky Gervais. La sua durata è piuttosto breve se pensiamo che una serie come La Casa di Carta ha 13 puntate da 50 minuti circa. Una stagione di After Life è formata da soli 6 episodi di 30 minuti ciascuno.

After Life: cosa succederà nella seconda parte della serie tv

La famosa testata Deadline ha riportato ciò che Ted Sarandos (responsabile delle produzioni Netflix) ha confermato: “After Life ha fatto ridere e piangere il pubblico in tutto il mondo. Siamo, quindi, molto felici di annunciare che Ricky Gervais tornerà con una seconda stagione su Netflix. Siamo davvero orgogliosi di ospitare le brillanti stand up comedy, i film e le serie di Ricky. E ci uniamo alla gioia dei fan per questo ultimo successo“.

La nuova stagione vedrà nuovamente partecipe Tony, l’uomo che sembrerebbe avere una vita perfetta e invidiabile.

Purtroppo per il protagonista però, ciò che è stata la sua fantastica vita, muterà completamente in seguito ad un evento riguardante sua moglie. Ciononostante egli cercherà di recuperarla tramite diversi mezzi. Tra questi vi è l’approfondimento di alcuni vecchi rapporti come quello con l’amica prostituta e l’infermiera.

Chissà come se la caverà l’intrigante Tony in After Life 2!