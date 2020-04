WindTre ha recentemente lanciato una serie di offerte molto interessanti e ricche di contenuti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, a patto che comunque si riescano a soddisfare le condizioni stabilite direttamente dall’azienda per la portabilità.

Il bundle messo sul piatto resta esattamente sempre lo stesso, al suo interno si possono trovare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono, nonché sfruttare anche minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare ad ogni utente in Italia.

Tutte le versioni elencate sono disponibili solo in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso è riservato con portabilità del numero originario. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, la promozione non integra anche un vincolo contrattuale di durata, l’utente si ritroverà ad avere la possibilità di chiedere il recesso in un qualsiasi momento, senza penali o limitazioni particolari. Inizialmente, ad ogni modo, viene richiesto il versamento di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Di seguito trovate la lista delle offerte attualmente attive.

Passa a WindTre: tutte le promozioni da 50 giga al mese