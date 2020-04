WhatsApp: due novità in arrivo con il nuovo aggiornamento per gli utenti

WhatsApp è una di quelle piattaforme che sono in continuo aggiornamento, e non potrebbe essere altrimenti vista la grossa mole di utenti. Questi in giro per il mondo sono oltre 2 miliardi, e già tale situazione dovrebbe aiutare tutti a capire che c’è bisogno di continua innovazione. Questa serve proprio per non permettere che il pubblico si stanchi della consuetudine, la quale in questo momento risulta un avere propria comodità.

La situazione coronavirus ha infatti relegato tutti in casa, e WhatsApp in questo periodo risulta ancora più fondamentale di quanto lo fosse prima. Proprio per questo gli utenti potrebbero stancarsi ancora più velocemente di tutte le abitudini, e proprio per questo sembrerebbe che un nuovo aggiornamento sarebbe in arrivo nelle prossime settimane. A dare un grande indizio è l’applicazione in versione beta, la quale avrebbe riportato già qualche traccia delle novità suddette.

WhatsApp, arriva un nuovo aggiornamento che porta una grande novità è una possibilità di difendere il proprio backup

Gli utenti sanno che WhatsApp necessita periodicamente di un backup, al fine di salvare tutti i dati come conversazioni e quant’altro. Questa feature è pronta ad essere implementata con la variante protect backup, la quale porterà la possibilità di salvare il proprio backup su Google Drive con tanto di password.

Inoltre c’è anche un’altra novità che potrebbe arrivare con lo stesso aggiornamento. Stiamo parlando della ricerca avanzata, la quale permetterà dunque non solo di ricercare frasi o parti di esse all’interno della conversazione singola, ma anche di ricercare contenuti multimediali. Potrete infatti ricercare immagini, messaggi vocali o magari video.