Gli utenti di 37 smartphone hanno l’erronea convinzione che il blocco WhatsApp sia soltanto una cosa temporanea. Ma per Facebook la decisione non è stata quella di predisporre un momentaneo down dei sistemi quanto piuttosto un nuovo update che ha letteralmente tagliato fuori migliaia di utenti in tutta Italia.

Allo scopo di fare luce sulla faccenda è stata stilata una lista motivata di dispositivi che non potranno più accedere all’applicazione delle chat. Tantissimi fan si sono opposti ma senza un riscontro. Ormai la scelta è stata fatta per un down WhatsApp che non cesserà di esistere fin quando si avranno tra le mani questi telefoni obsoleti. A causa del nuovo aggiornamento per la policy di sicurezza il servizio non sarà più garantito nei confronti di questi sfortunati modelli.

WhatsApp bloccato: Facebook lo disattiva su questi telefoni dopo averlo comunicato agli interessati