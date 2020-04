L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di regalare due mesi dell’offerta tariffaria Special Minuti 7 GB in modo completamente gratuito, ad alcuni suoi già clienti.

Più precisamente stiamo parlando dei clienti detti “silenti”, ovvero coloro che non stanno più utilizzando la propria SIM da diversi mesi, sulla quale non possiedono alcuna offerta di base attiva. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone regala la Special Minuti 7 GB ad alcuni già clienti

I clienti Vodafone selezionati stanno ricevendo in queste ore un SMS da parte dell’operatore. Ecco un esempio di testo: “Ci sei mancato! Per te minuti illimitati e 7 Giga GRATIS per 2 mesi! Attiva al 42100. Si disattivano in automatico e senza costi“. Come avrete intuito dal messaggio, l’offerta Special Minuti 7 GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 7 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile.

Non possiamo attualmente escludere che per alti clienti selezionati la data di scadenza possa essere diversa rispetto a quella del 15 aprile 2020, dato che alcuni di questi ci hanno segnalato di aver ricevuto il messaggio solamente qualche ora fa. Ai clienti Vodafone coinvolti da questa iniziativa commerciale, chiamando il 42100, l’IVR spiegherà tutti i dettagli della promozione, in particolare questa costerà 0 euro per i primi due mesi.

L’IVR spiega al cliente anche che avviene l’attivazione automatica del servizio Rete Sicura gratuito per il primo mese, poi 1,49 euro al mese. In qualsiasi momento il cliente potrà prenotare la disattivazione del rinnovo automatico di Rete Sicura dalla propria area fai da te del sito ufficiale dell’operatore. Per scoprire tutte le altre offerte attualmente in commercio, visitate il sito ufficiale dell’operatore.