Vodafone Happy Friday: nuovi regali per gli utenti e 3 offerte fino a 50GB

Vodafone è il miglior gestore in Europa secondo le recensioni da parte dei clienti. Tutti pensano che l’azienda anglosassone abbia la miglior ricezione in tutto il continente, e questa non è di certo un’eresia.

Infatti secondo quanto riportato la rete 4G di Vodafone è la più estesa, e proprio per questo in tutto il vecchio continente le persone continuano a sottoscrivere le sue offerte. Da quando però è arrivato Iliad la situazione è nettamente cambiata visto che sarebbero scappati via tanti utenti. Oggi inoltre arriva Happy Friday, la solita iniziativa che permette agli utenti Vodafone e di ricevere un regalo. Questa settimana ecco 2 mesi gratuiti di DPlay per tutti gli utenti, per poi passare a 2,99 euro al mese.

Oltre ai regali Vodafone propone anche le sue migliori offerte, ecco le Special Minuti fino a 50Gb

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB