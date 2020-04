Ogni giorno c’è uno strumento, su tutti, di cui non possiamo fare a meno. Si tratta senza dubbio dello smartphone, utilizzato più di qualsiasi altro dispositivo perché definirlo solo telefono risulta ormai troppo riduttivo per le sue innumerevoli funzioni.

D’altra parte, come ogni dispositivo elettronico, il suo meccanismo si basa sulle leggi dell’elettromagnetismo; pertanto appare naturale che esso produca radiazioni elettromagnetiche. La quantità di radiazioni emesse e assorbite dal nostro organismo viene definita dall’indice SAR, ossia lo Specific Absorption Rate.

Per essere commercializzati in UE, gli smartphone non devono superare la soglia SAR di 2 W/kg, che corrisponde ad un limite di tutta sicurezza. Al tempo stesso, alcuni smartphone vi si avvicinano pericolosamente.

Nell’ottica di aiutare i consumatori a operare una scelta consapevole nell’acquisto di un nuovo smartphone, il German Federal Office for Radiation Protection ha stilato una classifica di smartphone ordinandoli secondo indice SAR. Noi ve la riportiamo in versione integrale, suddivisa a seconda della potenziale pericolosità in termini di SAR dei vari smartphone.

Smartphone meno pericolosi

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Smartphone mediamente pericolosi

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg Huawei P10 – 0,96 W/kg Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg Google Pixel 2 – 0,93 W/kg Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg Apple iPhone X – 0,87 W/kg Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg Huawei P Smart 2019 – 0,83 W/kg Huawei P20 – 0,76 W/kg Huawei P20 Lite – 0,75 W/kg Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg LG G5 – 0,737 W/kg Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg Apple iPhone SE – 0,720 W/kg Sony Xperia X – 0,720 W/kg Nokia 8 – 0,711 W/kg HTC U11+ – 0,63 W/kg Honor 10 Lite – 0,6 W/kg Redmi Note 7 – 0,591 W/kg ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg Pocophone F1 – 0,537 W/kg Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg Nokia 8.1 – 0,514 W/kg Razer Phone 2 – 0,508 W/kg

Smartphone molto pericolosi