L’emergenza Coronavirus continua ad essere un’amara realtà nel nostro paese. Il Governo ha oramai ufficializzato il prolungamento delle norme di distanziamento sociale sino al 3 Maggio. Da questa data sarà possibile l’inizio di una Fase 2. Nel mentre, per gli italiani che sono costretti a restare in casa continuano le iniziative di solidarietà digitale. Sky in questo campo si conferma in prima fila.

Sky, ecco i due nuovi canali Cinema, targati #iorestoacasa

Se nel mese di Marzo, la piattaforma satellitare ha garantito la visione gratuita di tutti i suoi canali ad ogni abbonato (anche a coloro che non avevano il pacchetto completo).

Per il mese di Aprile, invece, Sky ha previsto un’ulteriore promozione. Sulle posizioni 310 e 311 del telecomando gli abbonati avranno a loro disposizione due nuovi canali, chiamati SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2. Tutti i clienti potranno accedere a costo zero a questi due nuovi canali sino al prossimo 30 Aprile. Come ovvio, non è necessario avere a disposizione il pacchetto Cinema per la visione dei due nuovi canali.

Agli utenti non sarà chiesta nessuna attivazione. Sul 310 e sul 311, si alterneranno film di ogni genere, che spaziano dalle commedie agli action movie. Le pellicole riguarderanno sia produzioni italiane sia grandi produzioni straniere.

Non è questa l’unica offerta per Sky per gli abbonati. Sino al prossimo 30 Aprile, infatti, la piattaforma satellitare garantirà ad ogni utente la visione dei ticket Sport e Famiglia. Per chi risulta già abbonato al pacchetto Cinema, inoltre, sono previsti sconti vantaggiosi per la visione dei film in anteprima sulla piattaforma Primafila.