Nel momento in cui si fa l’acquisto di una nuova SIM, solitamente necessario avere un documento d’identità. Questo è valido sia per i contratti on-line che vengono ad esempio effettuati degli operatori virtuali, che dall’acquisto di una SIM in negozio. Ma in realtà per ottenerla bastano pochi dati. E non dimentichiamoci l’esistenza del Dark Web, un database in cui vengono condivisi indirizzi email, informazioni private e sensibili che i criminali si scambiano tra di loro. Qualora un criminale riuscisse ad accedere ai nostri dati in un modo o nell’altro, diventerebbe possibile per lui creare delle sim anonime, da vendere successivamente su piattaforme come eBay.

SIM anonima vendute su eBay, ecco come funziona

All’interno del programma Le iene, nonché S triscialanotizia, è stato mandato in onda un servizio e spiega un po’ di più sulla faccenda. Sembra che chiunque sia in grado di comprare una scheda telefonica con un falso nome, tenendola su eBay. Chiunque fosse in grado di procurarsi una SIM invisibile, potrebbe usufruire di tutti i servizi web senza però mai essere intercettato. D’altra parte, di questi tempi, la maggiore forma di sicurezza possibile, e autenticazione a due fattori, in cui serve l’integrazione dei propri dati sensibili, con il numero di telefono.

Ad ogni modo, la Guardia di Finanza ha sequestrato un gran numero di supporti, e ha persino chiuso alcuni negozi della piattaforma eBay che avevano venduto sim di questo genere a degli utenti totalmente inconsapevoli. Se qualcuno facesse qualche sciocchezza con una SIM intestata il vostro nome, la responsabilità ricadrebbe infine, proprio su di voi.