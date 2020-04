Avreste mai pensato che una semplice SIM telefonica potesse essere comprata da qualcuno per migliaia di euro? Questa cosa alquanto bizzarra, è realmente accaduta. Esistono infatti alcuni numeri di telefono molto particolari, i quali sono associati alle cosiddette SIM Top Number. Il valore di cui stiamo parlando, può arrivare anche a superare i 50.000 euro. Proprio per questo motivo, ti piacerebbe raccontarvi una cosa molto bella che è successa in relazione a questo fatto.

SIM top number: cosa sono, quanto valgono e a quali buone azioni hanno portato

Tutto è cominciato con un servizio de Le Iene andato in onda un po’ di tempo fa. Questo servizio descriveva dei numeri telefonici dalla variegata provenienza, come dei numeri costituiti da sequenze di numeri che si ripetono sempre uguali. Per questa ragione, essendo numeri facili da ricordare e da inventare, sono soggetti molto spesso a insistenti chiamate pubblicitarie e simili.

Tuttavia, questo non ha impedito ai collezionisti di pagarle un valore considerevole. Quando arriva la bella notizia? La cosa bella, e che 5 numeri top number, sono stati messi all’asta su eBay con lo scopo di donare tutto il ricavato ottenuto, all’Istituto Nazionale Tumori. Vi mostriamo l’elenco di questi numeri insieme al prezzo di vendita:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Più di 600 persone hanno partecipato a questa asta su eBay, e ciò ha implicato un ricavato di migliaia di euro versati a favore della ricerca contro il cancro.