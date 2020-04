Le serie televisive che non sono ancora terminate e sono disponibili su Netflix sono numerose, ma fra le tante una in particolare é molto attesa: Sex Education. Una fiction statunitense molto apprezzata per le tematiche approfondite perché racconta le vicende di alcuni adolescenti che danno inizio a delle consulenze sessuali.

Fortunatamente per gli spettatori, la serie televisiva sta lavorando ad una terza stagione anche se momentaneamente la situazione attuale rende piuttosto complicata proseguire con le riprese visto la facilità di diffusione del Covid-19. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti pubblicati.

Sex education 3 in arrivo molto presto su Netflix: ecco quali sono gli ultimi dettagli

Diversi mesi fa l’autrice di Sex Education non aveva rilasciato delle vere e proprie conferme in merito dichiarando soltanto: ecco “Ho iniziato a scrivere la stagione 3, ma è normale pratica del processo perché lavoriamo in tempi molto serrati. La terza stagione (di Sex Education) non è stata ancora confermata o commissionata. Scopriremo se avremo una terza serie o meno verso la fine di gennaio, perciò incrociamo le dita.”.

Fortunatamente le conferme ufficiali arrivano lo scorso dieci Febbraio tramite un video in cui appare il preside Groff, personaggio interpretato da Alistair Peitre, con il quale attende l’arrivo dei suoi studenti. Purtroppo, però, non si conoscono ancora ulteriori dettagli riguardo la data ufficiale di lancio o sul numero degli episodi.

L’unica cosa da fare, infatti, è controllare gli account ufficiali di Netflix (Facebook, Instagram e Twitter) con il quale solitamente rilascia comunicazioni ufficiali in merito ai suoi contenuti multimediali.