Le minacce che mettono a repentaglio il credito telefonico residuo sulle SIM sono numerose: dai costi nascosti si passa direttamente alle Ping Call, per arrivare poi ai così tanto temuti “Servizi VAS“. Il rischio di vedere i propri soldi sparire nell’arco di qualche giorno e senza rendersene conto è tangibile e reale ed è per questo che bisogna prestare particolare attenzione. Solitamente imprevedibili da anticipare, in realtà esiste un’arma molto valida contro questo genere di soprusi: attivarla è semplicissimo.

Servizi VAS: si attivano senza un vero e proprio consenso, ma esiste una soluzione per poterli bloccare sul nascere

Quando si parla di “Servizi VAS“, quello a cui si fa riferimento sono quella serie di abbonamenti a pagamento (gossip, oroscopo, giochi e suonerie) che vanno ad inficiare sul credito telefonico. Capaci di prosciugare quest’ultimo in maniera silenziosa e rapida, averne uno attivato sul proprio numero corrisponde alla perdita di ingenti quantità di denaro, soprattutto se non se ne prende atto in tempi brevi.

Gli utenti interessati a capire come questi si possano attivare sono molti: purtroppo le modalità utilizzate sono meschina poiché basta visitare una pagina web sbagliata, cliccare su un “accetto” o un banner pubblicitario erroneamente per cadere nella trappola.

A tal proposito, quindi, oggi comunichiamo ai nostri lettori che è possibile sia prevenire che curare l’infestazione della SIM dai servizi VAS: in che modo? Richiedendo al proprio operatore telefonico l’attivazione di un blocco verso tali servizi; così facendo, seppure verrà cliccata una qualsiasi autorizzazione camuffata, non si correrà alcun rischio tangibile.