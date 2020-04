L’azienda cinese Realme avrebbe dovuto presentare verso la fine di marzo 2020 una nuova serie di smartphone denominata Realme Narzo. Tuttavia, come ben sappiamo, a causa dell’epidemia del COVID-19 l’azienda è stata costretta a posticipare il debutto ufficiale di questi smartphone. Ora, però, sembra che ci sia finalmente una nuova data per la presentazione dei nuovi device di questa serie, cioè Realme Narzo 10 e Realme Narzo 10A.

Realme è pronta a svelare i suoi nuovi smartphone della serie Narzo

Tramite la pubblicazione di una nuova immagine teaser ufficiale, il sub-brand di Oppo ha quindi rivelato la data prescelta per la presentazione ufficiale per il mercato indiano di questi nuovi dispositivi. Nello specifico, la data prescelta da Realme per annunciare i nuovi smartphone targati Narzo è il prossimo 21 aprile alle ore 12:30 PM.

Come quanto accaduto in Italia, anche in India il governo ha dovuto bloccare tutte le attività per impedire la diffusione del virus. Nello specifico, il primo ministro indiano aveva annunciato un blocco nazionale di 21 giorni. Nonostante questo, a partire dal prossimo 20 aprile tutte le aziende e-commerce in India potranno continuare la propria attività e proprio per questo Realme ha fissato la nuova data di presentazione dei suoi smartphone per il 21 aprile.

L’evento di presentazione, ovviamente, si terrà esclusivamente online e sarà possibile seguirlo in diretta sulla pagina ufficiale di Facebook e YouTube. Vi ricordiamo che i nuovi device della serie Realme Narzo sono in realtà delle versioni re-branded di altri device che sono già arrivati presso altri mercati. Realme Narzo 10, in particolare, è il re-branded di Realme 6i, mentre Realme Narzo 10A è il re-branded di Realme C3.