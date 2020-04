I consumatori in possesso di una carta Postepay sono le principali vittime degli hacker e dei loro trabocchetti per intrufolarsi nel loro conto corrente postale e svuotarglielo. Purtroppo le mail di phishing sono sempre più difficili da riconoscere perché le attrezzature innovative attuali permettono di fare dei ottimi lavori. A tal proposito, consigliamo di prestare molta attenzione a questo tipo di messaggio perché è l’ennesima truffa sviluppata da un gruppo di cyber criminali.

Postepay e truffe: attenzione a questo messaggio nella posta elettronica

Un gruppo di cyber criminali ha sviluppato l’ennesima email di phishing per truffare le vittime svuotandogli l’intero ammontare del conto corrente postale. La mail è firmata sotto il falso nome di Poste Italiane e le vittime sono avvisate di un pagamento sospetto per attirare la loro attenzione.

Il messaggio, comunque, non termina ancora perché continua con una sorte di istruzioni con le quale è possibile scoprire se si tratta realmente di un pagamento effettuato da un’altra persona. La mail, dunque, invita le vittime a cliccare su un link sottostante per essere indirizzato direttamente alla pagina online apposita per accedere al proprio conto, ma purtroppo anche in questo caso si tratta di una pagina web dannosa creata dagli hacker che apparentemente sembra essere quella di Poste Italiane. Solo inserendo le informazioni personali per accedere gli hacker riescono ad impossessarsi automaticamente delle loro informazioni e credenziali. In questo modo, accedere al loro conto è un attimo.

Prima di credere a questo tipo di mail, si consiglia di accedere al proprio conto da Internet senza cliccare su nessun link nella mail. Basta un errore di distrazione per ritrovarsi con il conto corrente completamente svuotato.