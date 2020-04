Un recente servizio mandato in onda su Italia 1 da Le Iene, ha finalmente acceso i riflettori sulla terribile truffa delle Ping Call che, ogni giorno, colpisce centinaia di migliaia di Italiani riuscendo a prosciugare tutto il credito residuo delle loro SIM.

Per chi non ne fosse a conoscenza, le Ping Call non sono altro che delle fastidiose telefonate, spesso provenienti da paesi come Francia, Tunisia ed Inghilterra, effettuate nella maggior parte dei casi da bot completamente automatizzati. Le modalità di azioni di queste truffe sono quindi due. Nel primo caso la chiamata risulta essere molto breve cosi da non dare il minimo tempo di risposta all’utente. Nel secondo caso, invece, la telefonata viene staccata in maniera automatica pochi secondi dopo la risposta dell’utente. Il motivo di tutto ciò è quindi quello di spingere l’ipotetica vittima a contattare di propria volontà il numero in questione.