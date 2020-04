La passa a Vodafone maggiormente in voga nell’ultimo periodo è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una promozione da 50 giga di traffico dati al mese tramite la quale il consumatore può pensare di spendere soli 7 euro a tempo indeterminato.

La soluzione descritta è ad oggi venduta e commercializzata in versione operator attack, l’unica porzione di utenti che potrà effettivamente richiederla sul proprio numero di telefono riguarda gli uscenti da Iliad, Fasweb e operatori virtuali (ma sono da considerarsi esclusi ho.Mobile, CoopVoce e Kena Mobile). La portabilità, come era facilmente immaginabile, è obbligatoria, con acquisto iniziale della SIM ricaricabile di Vodafone; il costo da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, da considerare un esborso di soli 10 euro.

Passa a Vodafone: la promozione è quasi senza rivali

All’interno della Special 50 Digital Edition l’utente ha comunque la possibilità di scovare minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per SMS illimitati da inviare ad ogni numero in Italia.

Il costo fisso della promozione si assesta ad ogni modo sui 7 euro mensili, con pagamento diretto tramite credito residuo della SIM ricaricabile. A differenza delle quotidiane offerte WindTre e TIM, in questo caso l’utente non si ritrova ad avere la necessità di sottostare ad un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà abbandonare l’azienda quando e come vorrà, senza preoccuparsi di penali o costi aggiuntivi.

La velocità di navigazione garantita dall’azienda si assesta sui 600Mbps in download, a patto che lo smartphone sia effettivamente compatibile.