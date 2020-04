La Casa di Carta 4 ha fatto la sua apparizione su Netflix ad inizio mese e, come ci si poteva immaginare, ha fatto parlare nuovamente di sé in tutto il mondo. Il finale di stagione intrigante come al suo solito ha lasciato presagire l’arrivo di una quinta stagione, ma a chi non fosse informato sveliamo che non solo questa era stata già confermata in estate, ma che in aggiunta verrà prodotta anche una sesta stagione se tutto andrà per il meglio.

Per gli amanti della banda dei criminali, dunque, questa non può che essere una bella notizia: scopriamo i maggiori dettagli.

La Casa di Carta 5 e 6: quale sarà la trama per le due nuove stagioni?

Imprevedibili come al solito, le trame sono ancora ignote sebbene qualche dettaglio sia trapelato. Prima di continuare questo discorso, in ogni caso, è opportuno segnalare che la quinta stagione verrà prodotta ufficialmente e con conferme, mentre per la sesta esiste ancora un punto interrogativo: tutto dipenderà dall’accoglienza del pubblico.

Tornando ai dettagli inerenti alle nuove produzioni de La Casa di Carta, al momento sappiamo che le riprese sono state sospese a causa della grave emergenza sanitaria che la Spagna sta vivendo. Sembra però che la lista degli episodi sia stata pressoché rivelata, lasciando intendere che gli stessi saranno 16.

Alex Pina, in merito alle sorti dei truffatori, non ha ancora rilasciato dettagli scoppiettanti: sappiamo bene che la sua tecnica consiste nel stupire tutti con un trailer finale, aspettare sarà dunque la chiave visto che almeno un anno dovrà intercorrere prima della nuova uscita su Netflix. A questo punto, dunque, solo una domanda sporge spontanea: rivedremo ancora i personaggi del Piano Parigi?