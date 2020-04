HUAWEI MatePad, il prossimo tablet con pennino integrato di Huawei, sarà annunciato il prossimo 23 Aprile. A rendere nota la notizia sono stati alcuni e-commerce cinesi, che hanno in queste ore inserito la nuova proposta del colosso cinese all’interno dei propri portali. Stando a quanto riportato dalle fonti, dunque, HUAWEI MatePad dovrebbe essere annunciato insieme ai nuovi smartphone HUAWEI Nova 7.

Nello specifico, il dispositivo è apparso sullo shop Online di JD e VMall, con tanto di immagini e caratteristiche ufficiali. HUAWEI MatePad avrà uno spessore di 9 mm ed un peso di 810 grammi, con un pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo ed una porta USB di tipo C nella parte inferiore. La confezione dovrebbe includere un pennino grazie al quale sarà possibile scarabocchiare, disegnare, scrivere note e prendere appunti sul tablet, proprio come se lo si stesse facendo su di un quaderno.

HUAWEI MatePad, ecco le caratteristiche note

HUAWEI MatePad sarà dotato di un ampio display da 10,4 pollici e arriverà in diverse varianti. Nello specifico, parliamo di due modelli (4G di RAM + 64 GB di storage; 6 GB di RAM + 128 GB di storage) per la versione WiFi, e di un solo modello da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna per la versione LTE. Ad alimentare il dispositivo sarà un SoC Kirin 810.

1 su 4

Tra le altre caratteristiche note, citiamo una fotocamera esterna da 8 MP ed una interna, anch’essa da 8 MP, per scattare selfie ed effettuare videochiamate. HUAWEI MatePad sarà dotato, infine, di una batteria da 7.250 mAh e sarà equipaggiato con EMUI 10.1. I prezzi, tuttavia, sono ancora sconosciuti, così come la disponibilità in Europa. Attendiamo, dunque, l’evento di lancio per scoprire maggiori informazioni a riguardo.