L’operatore semivirtuale di Vodafone, ho.Mobile, ha recentemente avviato una nuova iniziativa con la quale spedisce a sorpresa 2 SIM aggiuntive per tutti i nuovi clienti che ordinano una SIM online.

In questo modo, se le due SIM sono attivate da amici e conoscenti, essi potranno ricevere ricariche gratuite di ho. Tanti Amici. Scopriamo insieme l’iniziativa nel dettaglio.

ho.Mobile spedisce a sorpresa tre SIM invece che una

A partire dallo scorso 14 aprile 2020 sono iniziate le consegne di queste due SIM aggiuntive da parte dell’operatore virtuale ho.Mobile. Si tratta di una vera e propria sorpresa per gli utenti che hanno ordinato una nuova SIM online, dato che l’operatore non aveva avvisato del fatto che si sarebbero ricevute in totale tre nuove SIM invece che una sola, come ordinato.

Nella busta ricevuta dai clienti, oltre alla propria nuova SIM ordinata, si sono trovati anche altre due nuove SIM ho. con l’involucro che riportava la seguente dicitura: “Una sorpresa per gli amici. Condividi questa SIM con un amico: 5 euro di ricarica per te e 5 euro di ricarica per lui“. Tutti i nuovi clienti che ordineranno una nuova SIM online entro il prossimo 30 aprile 2020, riceveranno due ulteriori SIM da condividere gratuitamente.

Le due SIM aggiuntive potranno essere attivate dallo stesso intestatario della prima SIM, oppure questo potrà regalarle ad altre persone, così da sfruttare il meccanismo Porta un Amico di ho. Tanti Amici. Per attivare le SIM sarò necessario scaricare l’applicazione ufficiale dell’operatore e recarsi nella sezione “attiva la SIM”. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.