Nelle ultime ore si è diffusa una nuova versione Beta della Tastiera Google, nota anche come GBoard, che aggiungerebbe un paio di novità, soprattutto estetiche. Si tratta della versione 9.3 per essere precisi.

Quest’ultima non presenta delle novità evidenti, ma scavando nel codice, i colleghi di 9to5Google hanno notato alcuni lavori in corso. Scopriamo di che cosa si tratta.

Google vi farà inserire più facilmente le emoji

Prossimamente potremo veder apparire una “emoji bar“, popolata da quelli che Google ritiene “i vostri emoji preferiti”. Quest’ultima dovrebbe differenziarsi sia dai suggerimenti nel testo, che dalla schermata con tutti gli emoji e apparire al di sopra dei tasti anche se non è ancora chiaro quale aspetto avrà e quale potrebbe essere il suo utilizzo. L’analisi dell’APK ha anche portato alla luce la possibilità futura di aggiustare ulteriormente l’aspetto della tastiera in sé.

Già ora è possibile scegliere tra moltissimi temi e colorazioni, ma a lavori terminati potremo anche optare per un tema “light”, privo di colori anche nel pulsante invio. In quest’ultimo caso, lo sfondo sarà leggermente più scuro, invece i pulsanti diventeranno più stondati. Questo per dare un risultato con maggior contrasto.

Le novità, come anticipato precedentemente, non sono visibili neanche per gli utenti che si trovano nel canale Beta, di conseguenza vi faremo sicuramente sapere non appena li vedremo sbarcare anche nella versione stabile dell’applicazione. Se non avete ancora provato la tastiera Google, la potete scaricare dal Play Store e successivamente iscrivervi al canale Beta a questo link. Vi aggiorneremo nelle prossime settimane.