Diverse case automobilistiche sono protagoniste di diverse discussioni e in particolar modo le interessate sono Honda, Ford, Toyota e Renault. Quelle appena citate sono le principali ad aver fatto i conti con i consumatori e con l’opinione pubblica per aver reso disponibili sul mercato delle vetture poco sicure.

Renault, Toyota, Ford e Honda costrette a ritirare delle auto dal mercato a causa di problemi legati alla sicurezza: ecco cosa succede

Secondo le comunicazioni ufficiali rilasciate dalle stesse case automobilistiche, diversi modelli di vetture attualmente sul mercato non sono più disponibili per dei problemi rilevati inerenti all’uso dell’airbag. Tantissimi consumatori, infatti, hanno segnalato di aver riscontrato lo stesso problema.

Per quanto riguarda l’azienda automobilistica Toyota, secondo quanto comunicato, ha richiamato dal mercato più di 3,4 milioni di modelli di vetture in tutto il mondo anche se la maggior parte del ritiro è avvenuto negli Stati Uniti. I modelli in questione sono Corolla, Avalon e Matrix perché il loro sistema airbag riscontra malfunzionamenti nel computer ZF-TRW.

Per quanto riguarda la casa automobilistica Honda, la sua decisione di richiamare alcune vetture avviene in seguito a diverse cause giudiziarie che hanno rivelato un serio problema con il sistema airbag: l’esplosione della scocca in pericolosi frammenti di metallo. I modelli ritirati dal mercato sono in particolare: Accord, Civic, Odyssey, Ev-plus e CR-V.

Parlando di Ford, invece, le vetture ritirate sono circa 300.000 a causa di malfunzionamenti dei sensori batteria. Secondo quanto comunicato, i sensori non segnalerebbero una probabile perdita di acido che potrebbe portare l’auto ad incendiarsi .