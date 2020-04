Nel mirino dei cyber criminali questa volta sono finite le grandi catene di supermercati e sfruttando il nome di alcune di loro come Esselunga, Coop, Conad o Carrefour sono state messe a segno numerose truffe. Per far cadere nella trappola gli ignari utenti molto spesso si utilizzano falsi buoni spesa che grazie ai social diventano oggetto di una condivisione infinita.

Il buono che in realtà non è altro che uno specchietto per le allodole, attira poveri malcapitati che rilasciano i propri dati personali nella speranza di ricevere un voucher di diversi soldi per poter fare la spesa presso uno dei supermercati indicati. Di fatto quando poi si viene a scoprire che non esiste alcun buono, le informazioni sensibili sono già in mano agli hacker pronti a farne l’uso che meglio credono.

Cosa fare per non cadere nella rete della truffa dei falsi buoni spesa?

I falsi buoni spesa che circolano in questo momento sono tutti molto simili a prescindere dal supermercato che li “sponsorizza”. In genere si tratta di voucher dai 250 ai 500 euro e normalmente la notifica suggerisce la condivisione dell’informazione come condizione necessaria per entrarne in possesso. Dunque, già la stessa ripetitività del messaggio dovrebbe destare il sospetto che non si tratti della sponsorizzazione di qualche grande catena in particolare.

In ogni caso, per avere la certezza che si tratti di una campagna lecita e trasparente la Polizia postale invita tutti gli utenti a visitare le pagine web delle aziende nominate sui buoni. Solo in questo modo si può avere la sicurezza di non condividere una truffa o peggio ancora di diventarne vittime. Altra cosa importante che bisogna sempre tenere a mente è di non cliccare sui link contenuti in questo genere di messaggi e di non rilasciare mai i propri dati sensibili.