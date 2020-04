Il periodo che stiamo attraversando è tutt’altro che semplice per milioni di famiglie italiane, in tantissimi si sono ritrovati senza più reddito (o comunque in cassa integrazione), dovendo dare fondo ai propri risparmi anche semplicemente per mettere il pane sotto i denti. Enel sta cercando di trovare un punto d’incontro con i propri clienti, mettendo in pratica un serie di agevolazioni davvero molto utili e ben fatte.

Essendo costretti alla quarantena, è palese che in questi mesi i consumi di luce e gas schizzeranno alle stelle, lo stesso Francesco Starace, amministratore delegato di Enel Energia, sostiene essere prioritario ottenere agevolazioni sulle utenze primarie in un periodo di grande difficoltà.

I clienti potranno prima di tutto godere di più sconti e vantaggi con enelpremia WOW!, un extra bonus di 20 euro per i beneficiari di bonus sociale elettrico e 3 mesi di fibra gratis. Osservando più da vicino le promozioni non mancano inoltre fino a 10 euro di sconto in bolletta per coloro che attiveranno l’addebito sul conto corrente e la bolletta web, passando per 6 mesi gratis di Protezione Luce 360, per finire con un aumento di potenza a disposizione di ogni singolo cliente. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

Enel e Coronavirus: tante agevolazioni per gli utenti

Onde comunque creare inutili allarmismi o preoccupazioni, è bene ricordare che le bollette non saranno destinate ad aumentare più del normale, come conseguenza del calo del prezzo del greggio e delle materie prime stesse.

Ora non ci resta che aspettare un miglioramento, si spera il più rapido possibile, di una situazione che ha raggiunto livelli inimmaginabili fino a qualche mese fa.