Il Coronavirus ha richiesto un impegno comune nel contenimento del virus che sta contagiando mezzo mondo. Radio, giornali, TG e pubblicità divulgano le informazioni essenziali per proteggersi dall’infezione. Obbligatorio l’uso di guanti e mascherine di tipo chirurgico o con filtro FFP2 ed FFP3. Ad ogni modo ultimamente è nato il problema appannamento per coloro che portano occhiali da vista.

Di primo impatto sembra che non possa esistere una soluzione a questo dilemma che riguarda milioni di italiani con lenti correttive. Nonostante questo ci sono tre cose da fare per riuscire ad indossare i dispositivi di protezione individuale per il viso in strada, nei negozi ed anche durante la guida del proprio autoveicolo. Ecco i nostri consigli.

Come evitare l’effetto appannamento per le mascherine del Coronavirus

Abbiamo scoperto come scegliere le mascherine migliori per renderci immuni dagli attacchi del famigerato SARS-Cov2, meglio conosciuto come Coronavirus. Adesso scopriamo i trucchi da mascherina utili per evitare di vagare alla cieca in strada o peggio a bordo della nostra auto.